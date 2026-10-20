عبدالناصر زيدان: الأهلي يتمسك باستقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النادي الأهلي أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة للتأكيد على ضرورة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI"، إن الأهلي يتمسك بتعيين حكام أجانب للمباراة، أسوةً بمواجهة القمة التي أدارها طاقم تحكيم من سلوفينيا، لضمان عدم تعرض الفريق الأحمر لأي ظلم تحكيمي.

وأضاف: "مصدر داخل الأهلي أكد لبرنامج ستاد مصر أن تحرك النادي مؤخرًا لا يعني تقديم طلب جديد إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة، وإنما يأتي للتأكيد على موقف النادي السابق، ومتابعة جميع الترتيبات الإدارية اللازمة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة بيراميدز".