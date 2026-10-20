رسميا.. الإعلان عن موعد مباراة العين وشباب الأهلي في السوبر الإماراتي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية موعد مباراة كأس سوبر إعمار للموسم 2026-2027، التي تجمع بين العين وشباب الأهلي، يوم الأحد 29 نوفمبر المقبل، على استاد محمد بن زايد، في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت الإمارات واله، تحت شعار "نبني إرثا".

الكشف عن موعد مباراة العين وشباب الأهلي في كأس السوبر الإماراتي

ويدخل العين المباراة بطموح التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حصد ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، بينما يسعى شباب الأهلي، وصيف الدوري، إلى تعزيز رقمه القياسي، إذ سبق له الفوز بكأس السوبر 7 مرات.

وتحظى المباراة باهتمام خاص مع وجود المدافع المصري رامي ربيعة ضمن صفوف العين، حيث يتطلع اللاعب إلى مواصلة حصد الألقاب مع فريقه الإماراتي، والمساهمة في تحقيق بطولة جديدة لجماهير الزعيم.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة العين في إضافة لقب جديد إلى إنجازاته، وسعي شباب الأهلي لمواصلة تفوقه التاريخي في بطولة السوبر الإماراتي.