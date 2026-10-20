كريم رمزي: الأهلي يحسم صفقة إبراهيم عادل خلال أيام

اكد الإعلامي كريم رمزي، أن الأهلي يسعى بقوة لحسم صفقة إبراهيم عادل جناح نورشيلاند الدنماركي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الأهلي لديه رغبة قوية في حسم صفقة إبراهيم عادل في يناير المقبل ونورشيلاند الدنماركي منفتح على بيع اللاعب.

واضاف: الأهلي يضع اعتبارات كثيرة في صفقة إبراهيم عادل، على رأسها تحسبا لعدم تجديد عقد أشرف بن شرقي بسبب راتبه الكبير بالإضافة إلى عامل السن.

وتابع: بدايات إبراهيم عادل مع نورشيلاند الدنماركي هذا الموسم ليست افضل شئ، ولا يقدم افضل مستوياته مع فريقه الدنماركي.

واختتم: نسبة حسم صفقة إبراهيم عادل للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تتجاوز 90%، والاهلي يعول كثيرًا على هذه الصفقة.