مصدر بالزمالك: أغلقنا ملف أزمة حكم مباراة القمة ولن نصعد دوليا ..خاص

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أنه تم إغلاق ملف أزمة التحكيم في مباراة القمة أمام الأهلي، عقب البيان الذي أصدره النادي أمس بشأن رد الاتحاد المصري لكرة القدم على الشكوى المقدمة بسبب القرارات التحكيمية خلال اللقاء.

مصدر بالزمالك: أغلقنا ملف أزمة حكم القمة ولن نصعد دوليا

وأوضح المصدر أن الزمالك لن يتجه إلى التصعيد على المستوى الدولي أو الخارجي، مشيرا إلى أن هذا المسار غير قانوني، والنادي اكتفى بالخطوات التي اتخذها في إطار الأزمة.

كان الزمالك قد تلقى ردا رسميا من اتحاد الكرة بشأن شكواه من القرارات التحكيمية في مواجهة الأهلي، وأبدى النادي اعتراضه على رفض السماح لممثليه بالاستماع إلى محادثات غرفة تقنية الفيديو، مطالبا الاتحاد بالكشف عن رقم محضر الاجتماع الذي صدر فيه قرار منع الأندية من الاستماع إلى تلك المحادثات.

كما انتقد الزمالك عدم تلقيه ردا واضحا بشأن الحالات التحكيمية التي اعترض عليها، وطالب بوضع آلية معلنة لاستقدام الحكام الأجانب، إلى جانب تحليل أدائهم بصورة رسمية، بما يضمن تطبيق معايير موحدة على جميع الأندية.

كان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، يوم 11 أكتوبر الجاري، في لقاء شهد اعتراضات من لاعبي الفريق الأبيض على بعض القرارات التحكيمية، من بينها المطالبة باحتساب ركلتي جزاء.