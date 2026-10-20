بعد التأجيل الثالث.. مجلس الزمالك يستقر على الاجتماع الخميس المقبل

حدد نادي الزمالك اجتماع جديد لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لحسم عدد من الملفات العالقة خلال الفترة الأخيرة أبرزها المدير الرياضي الجديد.

وتأجل اجتماع مجلس إدارة الزمالك 3 مرات حتى الان خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم حضور عدد كبير من الأعضاء واعتذارهم لأسباب شخصية.

ومن المقرر اقامة اجتماع مجلس إدارة الزمالك يوم الخميس المقبل لحل بعض القضايا الشائكة داخل النادي.

الزمالك ضد بترول أسيوط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام بترول أسيوط، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يتطلع خلالها الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات على المستوى المحلي.

تقام مباراة الزمالك وبترول أسيوط في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الزمالك في الاعتماد على خبرات لاعبيه وإمكاناتهم الفنية لفرض السيطرة على مجريات المباراة، مع ضرورة استغلال الفرص الهجومية وتجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تمنح المنافس فرصة تهديد مرماه.

على الجانب الآخر، يخوض بترول أسيوط المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، مستفيدًا من فوزه الأخير على أبو قير للأسمدة، في محاولة لمواصلة حصد النقاط وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل بترول أسيوط المركز السادس عشر في جدول الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة، وفقًا للأرقام الواردة قبل المواجهة.