ناقد رياضي: مهمة الزمالك صعبة محليًا وقاريًا.. والحظ خدم الفريق

كشف الناقد الرياضي عادل عطية، أن نادي الزمالك مطالب بالتركيز في مشوارهم بالدوري ودوري الأبطال لأن المهمة صعبة وليست سهلة خاصة في ظل المباراة الهامة المقبلة.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن ماتش الزمالك الأخير كان سيئا في ظل عدم توفيق منافسه ولكن الحظ كان في صالح الأبيض.

ولفت الناقد الرياضي عادل عطية إلى أن الزمالك تراجع بعد خسارة القمة أمام الأهلي وأصبح الفارق 5 نقاط مع بيراميدز ولديهم مباراة مهمة أمام بترول أسيوط.

واشار إلى أنه يجب على مسئولي القلعة البيضاء التركيز في الملعب لأن الجمهور يدرك أن بيانات النادي استهلاك وقت وتشتيت للأفكار للاعبين والجهاز الفني.

