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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل إصابة ميدو طه لاعب سلة الاتحاد السكندري ومدة غيابه عن الملاعب

ميدو طه
ميدو طه
محمد سمير

تلقى فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة ضربة قوية بعد إصابة ميدو طه، لاعب الفريق الأول للرجال، بتمزق من الدرجة الثانية في عضلات البطن، خلال مشاركته في منافسات بطولة دمشق الدولية لكرة السلة.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري، في بيان رسمي، أن اللاعب يحتاج إلى فترة راحة وعلاج تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، ما يؤكد غيابه عن مباريات زعيم الثغر المقبلة في دوري المرتبط لكرة السلة.

تعرض ميدو طه للإصابة خلال مشاركة الاتحاد السكندري في بطولة دمشق الدولية، التي خاضها الفريق ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمدة الراحة التي حددها النادي، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات والمشاركة في المباريات بعد التعافي من الإصابة.

ويمثل غياب اللاعب تحديًا للجهاز الفني للاتحاد السكندري، في ظل الاستعداد لمباريات دوري المرتبط، التي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة المنافسة على اللقب.

وكان الاتحاد السكندري قد شارك مؤخرًا في بطولة دمشق الدولية لكرة السلة، ونجح في الوصول إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام الاتحاد الليبي بنتيجة 88-85، ليتوج الأخير بلقب البطولة.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري المشاركة في البطولة كلًا من: علي أحمد، وميدو طه، وياسر صالح، ويوسف شوشة، وباسم الليثي، وعبد الرحمن خالد، ويوسف رفعت، وأحمد ريحان، وأنس أسامة، ومصطفى مكاوي، وياسين ياسر، وزياد أبو العنين، ومهاب رفعت، ورامي مجدي، وأحمد عرابي.

ويأمل الجهاز الفني للاتحاد السكندري في تجهيز بقية عناصر الفريق بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة، لتعويض غياب ميدو طه ومواصلة المنافسة بقوة في بطولة دوري المرتبط لكرة السلة.

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