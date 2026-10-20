الأهلي يحتفي بإنجاز فريقي اليد رجال وسيدات بعد التتويج بلقب أفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تنظيم حفل تكريم للفريقين الأول لكرة اليد «رجال وسيدات»، بعد غد الخميس، بمقر النادي، تقديرًا لإنجازهما بالتتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي أقيمت في أنجولا.

يأتي قرار التكريم احتفاءً بالإنجاز القاري الذي حققه الفريقان، بعدما نجح رجال وسيدات كرة اليد بالأهلي في حصد اللقب الأفريقي، ليواصلا تعزيز سجل النادي في المنافسات القارية.

نجح الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في التتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية، في مواجهة قوية حُسمت بفارق هدف واحد.

وضمت قائمة رجال يد الأهلي المتوجين باللقب كلًا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وعبد العزيز إيهاب، وعبد الرحمن نبيل، وأحمد خيري، ومحمد هشام البسيوني «مودي»، ومحمد صلاح، وسيف هاني «فوكس»، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وخالد وليد، ومعاذ عزب، ونبيل شريف، ومحمود حسين، ومحسن رمضان، ومحمد عماد «أوكا»، ومحمد لاشين، وعمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي دحروج.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي لقب بطولة أفريقيا للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تفوق على فريق أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 21-20 في المباراة النهائية.

وجاء التتويج ليؤكد قوة فريق سيدات الأهلي وقدرته على المنافسة على الألقاب القارية، بعدما نجح في حسم مواجهة النهائي بفارق هدف واحد.

وضمت قائمة سيدات يد الأهلي المتوجات باللقب كلًا من: أمينة هشام، وروان سعيد، ونصرة عيد، ومنة الله سيد، ورحمة محمد، وكنزي حاتم، وفرح الشاذلي، ورنا راضي، وليلى هيثم، وملك أحمد، وشهد الشواربي، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، وندى تامر، ونوران خالد، وجهاد وائل، وآلاء صابر، وشروق محمود.

ويأتي حفل التكريم تقديرًا لما قدمه لاعبو ولاعبات الأهلي خلال البطولة الأفريقية، والجهود التي بذلها الفريقان للوصول إلى منصة التتويج، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل ألعاب النادي.