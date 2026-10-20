بعد خماسية السعودية.. منتخب مصر للناشئين يواجه الكويت اليوم في كأس الخليج

يخوض منتخب مصر للناشئين، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، مواجهة جديدة أمام نظيره الكويتي في السادسة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس الخليج، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

يدخل المنتخب المصري المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز عريض على المنتخب السعودي بخمسة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته للمنافسة خلال المرحلة المقبلة.

يأمل منتخب مصر في استثمار الفوز الكبير على السعودية، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكويت، لمواصلة تقديم عروض قوية في البطولة الخليجية، التي تمثل محطة إعداد مهمة قبل المشاركة في كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في الدوحة خلال نوفمبر المقبل، وفقًا لما ورد في تفاصيل الاستعدادات.

كان المنتخب المصري قد حقق فوزًا بخماسية نظيفة على نظيره السعودي في الجولة الأولى، في المباراة التي أقيمت على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.