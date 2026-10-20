عمر مرموش يثير التساؤلات برسالة غامضة بعد هدفه في مباراة توتنهام وكوفنتري

أثار النجم المصري عمر مرموش حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، عقب مشاركته في فوز توتنهام هوتسبير على كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ونشر مرموش صورة تضمنت عبارة: "لا تدع شخصًا لم يمشِ في حذائك، يُعلّمك كيف تربط خيوطه"، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الرسالة التي أراد توجيهها، خاصة بعد ظهوره المميز في المباراة الأخيرة لفريقه.

وشارك اللاعب المصري في الانتصار الذي حققه توتنهام على كوفنتري، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه خلال اللقاء، ليواصل حضوره المؤثر مع الفريق، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 87 بسبب الإصابة.

وحرص مرموش على مشاركة عدد من الصور الخاصة بالمباراة مع متابعيه عبر إنستجرام، وكان من بينها الصورة التي حملت العبارة المثيرة للجدل، وسط ترقب لمعرفة طبيعة إصابته وموعد عودته إلى المشاركة في المباريات.

وبهذا الفوز، رفع توتنهام هوتسبير رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، محققًا انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، بعد بداية صعبة للفريق في البطولة.