بالأرقام.. ماذا قدم عمر مرموش في مباراة توتنهام وكوفنتري سيتي؟

قدم الدولي المصري عمر مرموش أداء مميزا خلال مواجهة توتنهام هوتسبير أمام كوفنتري سيتي، التي أقيمت مساء الاثنين على ملعب "توتنهام هوتسبير" في لندن، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ونجح مرموش في تسجيل أحد أهداف فوز توتنهام بنتيجة 3-1، ليواصل ظهوره اللافت بقميص الفريق، ويحصل على تقييم 7.2 من موقع "سوفا سكور"، بعد مشاركته لمدة 87 دقيقة، قبل مغادرة الملعب إثر تعرضه للإصابة.

وحظي النجم المصري بتحية وتصفيق من جماهير توتنهام أثناء خروجه من أرض الملعب، تقديرا للمستوى الذي قدمه خلال اللقاء، في الوقت الذي ينتظر فيه الجهاز الفني الاطمئنان على حالته الصحية وتحديد مدى قدرته على المشاركة في المباريات المقبلة.

أرقام عمر مرموش أمام كوفنتري سيتي

وعلى مستوى الإحصائيات، سجل مرموش هدفا خلال المباراة، وبلغت قيمة الأهداف المتوقعة له 0.7، كما سدد كرتين على المرمى، ومرر 19 كرة إلى زملائه بدقة نجاح وصلت إلى 89%.

وأظهرت الأرقام أيضا قطع اللاعب مسافة بلغت 9.7 كيلومتر خلال مشاركته، إلى جانب نجاحه في استخلاص الكرة مرة واحدة، ليقدم مساهمة هجومية واضحة في انتصار فريقه.

ويمثل الهدف المسجل أمام كوفنتري سيتي أول أهداف عمر مرموش بقميص توتنهام منذ انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من مانشستر سيتي، ليبدأ مشواره التهديفي مع ناديه الجديد في منافسات الدوري الإنجليزي.