11 مساهمة.. صلاح يواصل كتابة التاريخ مع طرابزون سبور في الدوري التركي

تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوري التركي الممتاز، بعدما سجل 11 مساهمة تهديفية خلال 8 مباريات، بواقع 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، ليواصل تألقه مع فريقه خلال الموسم الحالي 2026-2027.

وجاء تصدر محمد صلاح للقائمة بعد المستويات المميزة التي يقدمها بقميص طرابزون سبور، وكان آخرها خلال مواجهة بشكتاش، التي انتهت بفوز طرابزون بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز.

وافتتح أوزان توفان التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 21، قبل أن ينجح محمد صلاح في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 71، ليؤكد تفوق فريقه ويساهم في حصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويعكس تصدر محمد صلاح قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف تأثيره الهجومي مع طرابزون سبور، بعدما جمع بين التسجيل وصناعة الأهداف، ليصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في نتائج الفريق خلال الموسم الجاري.

موقف طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي

وبهذه النتيجة، يحتل بشكتاش المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 16 نقطة، بينما يأتي طرابزون سبور في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، مواصلًا سعيه للتقدم في جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.