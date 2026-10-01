نجم خارق.. الصحافة التركية تحتفي بهدف صلاح في ديربي بشكتاش

أشادت شبكة «fotoMac» التركية بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، بعد تألقه في مواجهة بشكتاش، ومواصلته التسجيل في مباريات الديربي بالدوري التركي الممتاز.

ونشرت الشبكة غلافًا بعنوان: «نجم خارق، لم يفوّت أيًا من مباراتي الديربي، لاعب طرابزون سبور العالمي»، مشيرة إلى نجاح صلاح في تسجيل هدف أمام بشكتاش، عقب ظهوره التهديفي في مواجهة جالاتا سراي.

وواصل محمد صلاح تألقه بقميص طرابزون سبور، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الفوز على بشكتاش بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز موسم 2026-2027.

وافتتح أوزان توفان التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 21، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض ويحسم الفريق المواجهة لصالحه.

موقف طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي

وبهذه النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 16 نقطة في المركز الرابع.