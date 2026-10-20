مارتينيلي ينقذ الهلال من فخ الحزم

حقق الهلال السعودي فوزًا ثمينًا علي الحزم بنتيجة 1-0، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما قاد البرازيلي جابرييل مارتينيلي فريقه إلى حصد ثلاث نقاط غالية في مباراة شهدت فرصًا خطيرة بالجملة، وتألقًا لافتًا من حارس الضيوف، قبل أن تأتي الضربة الحاسمة في اللحظات الأخيرة.

ورفع الهلال رصيده بهذا الانتصار إلى 24 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن القادسية، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام الأهلي ستُقام في مارس المقبل، بينما خرج الحزم من المواجهة بخيبة أمل، بعدما قاوم الضغط الهلالي طوال اللقاء، وكاد أن يخرج بنقطة ثمينة لولا هدف مارتينيلي المتأخر.