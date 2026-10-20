فخر مصر على مر العصور.. هشام يكن يحتفي بمحمد صلاح

حرص هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، بعد تألقه في مواجهة بشكتاش، وقيادته فريقه لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز موسم 2026-2027.

ونشر هشام يكن صورة لمحمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «فخر مصر على مر العصور.. الملك محمد صلاح»، في رسالة أشاد خلالها بالنجم المصري.

وشارك محمد صلاح في فوز طرابزون سبور على بشكتاش بنتيجة 2-0، بعدما افتتح أوزان توفان التسجيل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم النقاط الثلاث لصالح أصحاب الأرض.

موقف طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي

وبهذه النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 16 نقطة في المركز الرابع، في ظل المنافسة على مراكز المقدمة بالمسابقة.