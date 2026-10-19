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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: حسام الزناتي يقترب من تولي المسؤولية داخل الزمالك

حسام الزناتي
حسام الزناتي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن اقتراب الإعلان عن تولي حسام الزناتي المسؤولية داخل نادي الزمالك، بنهاية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن ملف تجديد عقود اللاعبين يأتي على رأس أولوياته.

وأضاف عبد الجواد أن تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي ارتباطاتهم مع النادي بنهاية الموسم الحالي سيكون من أبرز الملفات المطروحة أمام الزناتي، وفي مقدمتهم عمر جابر، في إطار سعي الزمالك للحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق.

وأكد مدير إدارة الإعلام بالقلعة البيضاء أن ما تردد بشأن اشتراط حسام الزناتي رحيل معتمد جمال عن منصبه قبل توليه مهمة المدير الرياضي لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن هذا الأمر لم يكن ضمن شروط الاتفاق.

وأضاف ماهر غريب، خلال تصريحاته لبرنامج «الناظر»، أن حسام الزناتي أصبح المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك بنسبة 99%، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، وهو ما يعكس اقتراب النادي من حسم أحد الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل الإدارة الرياضية.

حسام الزناتي الزمالك إبراهيم عبد الجواد

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