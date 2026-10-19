أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم تحركاته الرسمية للرد على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن إيقاف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، لمدة 3 مباريات لكل منهما، إلى جانب إيقاف مصطفى زيكو، لاعب الفراعنة، لمدة 5 مباريات، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة مصر والأرجنتين في كأس العالم.

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن

وتقدم اتحاد الكرة بطلب عاجل إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للعقوبات الصادرة بحق الثلاثي، تمهيدًا لدراستها وتقييم الموقف القانوني، وتحديد إمكانية التقدم باستئناف وفقًا للوائح المعمول بها.

وجاءت قرارات «فيفا» على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من المونديال، والتي شهدت اعتراضات على بعض القرارات التحكيمية، إلى جانب توترات واشتباكات مع حكم اللقاء وعدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

وينتظر اتحاد الكرة الحصول على الحيثيات الرسمية للقرار قبل حسم موقفه النهائي، في ظل رغبته في دراسة جميع التفاصيل القانونية المرتبطة بالعقوبات، وتحديد الخطوات المناسبة للدفاع عن حقوق المنتخب وأفراده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.