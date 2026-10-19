أحمد شوبير: حمادة القلاوي حكما لمباراة الزمالك وبترول أسيوط والشناوي للـ VAR

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وبترول أسيوط في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الأعلامى أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حمادة القلاوي حكماً لمباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري الممتاز غداً، ومحمد الشناوي حكم تقنية الفيديو»

و تتجه انظار جماهير الكرة المصرية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نادي الزمالك ونظيره فريق بترول أسيوط ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك خلال هذه اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره بقوة في مسابقة الدوري الممتاز