حقق فريق طرابزون سبور فوزًا مهمًا على حساب بشكتاش بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي، ليحصد 3 نقاط ثمينة ويواصل تقدمه في جدول ترتيب المسابقة.

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش

وسجل أوكان توفان ومحمد صلاح هدفي طرابزون سبور خلال المباراة، ليقودا فريقهما إلى الانتصار على بشكتاش، الذي تجمد رصيده عند 15 نقطة بعد خوض 8 مباريات.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 16 نقطة من 8 مباريات، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي، متساويًا في النقاط مع فناربخشة صاحب المركز الثالث، بينما يحتل جالطة سراي الصدارة برصيد 19 نقطة، يليه ديار سبور في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش كالتالي:

1. جالطة سراي – 19 نقطة.

2. ديار سبور – 17 نقطة.

3. فناربخشة – 16 نقطة.

4. طرابزون سبور – 16 نقطة.

5. بشكتاش – 15 نقطة.

6. تشوروم – 13 نقطة.

7. قاسم باشا – 13 نقطة.

8. قوجا سبور – 12 نقطة.

9. ألانيا سبور – 12 نقطة.

10. باشاك شهير – 11 نقطة.