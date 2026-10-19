ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش

حقق محمد صلاح إنجازًا جديدًا في الدوري التركي، بعدما أصبح ثاني لاعب مصري يسجل في شباك بشكتاش بقميص طرابزون سبور، في تاريخ مواجهات الفريقين بالمسابقة، خلف مواطنه محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر .

صلاح يسير على خطى تريزيجيه ويكتب اسمه في تاريخ طرابزون

وجاء هدف صلاح خلال فوز طرابزون سبور على بشكتاش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي، ليساهم في حصد فريقه ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.

وانضم محمد صلاح إلى قائمة اللاعبين المصريين الذين نجحوا في هز شباك بشكتاش بقميص طرابزون سبور، بعد محمود تريزيجيه، الذي سبقه إلى تحقيق هذا الإنجاز خلال تجربته مع الفريق التركي.

ويعزز هذا الهدف حضور اللاعبين المصريين في الدوري التركي، في ظل استمرار تألقهم ومساهمتهم مع أنديتهم، بينما يسعى محمد صلاح إلى مواصلة تقديم مستويات مميزة ومساعدة طرابزون سبور على المنافسة في جدول الترتيب.

وجاء ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش كالتالي:





1. جالطة سراي – 19 نقطة.

2. ديار سبور – 17 نقطة.

3. فناربخشة – 16 نقطة.

4. طرابزون سبور – 16 نقطة.

5. بشكتاش – 15 نقطة.

6. تشوروم – 13 نقطة.

7. قاسم باشا – 13 نقطة.

8. قوجا سبور – 12 نقطة.

9. ألانيا سبور – 12 نقطة.

10. باشاك شهير – 11 نقطة.