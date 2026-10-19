وائل جمعة: الأهلي يتحرك لحضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة أمام كيتارا

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن بدء التحركات والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل السماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، خلال مواجهة كيتارا الأوغندي المقبلة.

وائل جمعة: الأهلي يتحرك لحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام كيتارا

وقال وائل جمعة، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إن النادي يستهدف حضور السعة الكاملة للملعب في المباراة، من أجل الاستفادة من الدعم الجماهيري ومساندة الفريق خلال مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد مدير الكرة بالأهلي ضرورة التعامل بجدية مع المواجهات المقبلة بداية من مباراة القناة، مشددًا على أن الفريق لا يقبل التهاون أمام أي منافس، وأن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق الفوز وحصد المزيد من النقاط.

وأضاف وائل جمعة أن جميع المباريات تتسم بالصعوبة، وهو ما يتطلب من اللاعبين التركيز الكامل وبذل أقصى جهد داخل الملعب، من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة باعتبارها «مواجهة كؤوس»، في إشارة إلى أهمية تحقيق الانتصارات وعدم التفريط في النقاط خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل الأهلي في حشد جماهيره بأكبر عدد ممكن خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، لتعزيز فرص الفريق في تحقيق الفوز ومواصلة مشواره الإفريقي.