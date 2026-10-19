قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوقف هذه التطبيقات.. مهاب مجاهد يكشف كيف تستطيع تقليل التعلق بالهاتف
ترامب: نتفاوض مع روسيا بشأن إيران.. وزيلينسكي يعرقل جهود السلام
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
نجم خارق.. الصحافة التركية تحتفي بهدف صلاح في ديربي بشكتاش
مسيرات أوكرانية تستهدف مراكز بيانات روسية وتشل حياة الملايين
بهدف مرموش.. توتنهام يهزم كوفنتري 3-1 في الدوري الإنجليزي
استخراج قيد عائلي 2026.. الأوراق المطلوبة والخطوات والرسوم ومدة الاستلام
تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
لبنان وتداعيات التوتر في الشرق الأوسط أبرز القضايا على طاولة مجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية فلسطينية شرق رام الله
إطلاق نار على مسجد في ولاية أوهايو الأمريكية.. تفاصيل
أراوخو: "من المبكّر الحديث عن انتقال دائم إلى ليفربول"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل جمعة: الأهلي يتحرك لحضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة أمام كيتارا

وائل جمعة
وائل جمعة
عمرو مصطفى

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن بدء التحركات والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل السماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، خلال مواجهة كيتارا الأوغندي المقبلة.

وائل جمعة: الأهلي يتحرك لحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام كيتارا

وقال وائل جمعة، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إن النادي يستهدف حضور السعة الكاملة للملعب في المباراة، من أجل الاستفادة من الدعم الجماهيري ومساندة الفريق خلال مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد مدير الكرة بالأهلي ضرورة التعامل بجدية مع المواجهات المقبلة بداية من مباراة القناة، مشددًا على أن الفريق لا يقبل التهاون أمام أي منافس، وأن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق الفوز وحصد المزيد من النقاط.

وأضاف وائل جمعة أن جميع المباريات تتسم بالصعوبة، وهو ما يتطلب من اللاعبين التركيز الكامل وبذل أقصى جهد داخل الملعب، من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة باعتبارها «مواجهة كؤوس»، في إشارة إلى أهمية تحقيق الانتصارات وعدم التفريط في النقاط خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل الأهلي في حشد جماهيره بأكبر عدد ممكن خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، لتعزيز فرص الفريق في تحقيق الفوز ومواصلة مشواره الإفريقي.

وائل جمعة الأهلي كيتارا الأوغندي الكونفدرالية ستاد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

الاهلي

شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري

محمد هاني

التقدير أولا.. محمد هاني يحدد شرطه الأساسي للاستمرار مع الأهلي

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا

ترشيحاتنا

محمد فتحي: منتدى مصر يحتاج إلى الاستماع للمواطنين لا الاكتفاء بحضور الخبراء

محمد فتحي: منتدى مصر يحتاج إلى الاستماع للمواطنين لا الاكتفاء بحضور الخبراء

عضو مجلس الشيوخ: نتحدث كثيرًا عن الوعي ولا نعمل بما يكفي لتعزيزه

عضو مجلس الشيوخ: نتحدث كثيرًا عن الوعي ولا نعمل بما يكفي لتعزيزه

أميرة العادلي: لا يمكن إيقاف الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي وعلينا الاستعداد لهما

أميرة العادلي: لا يمكن إيقاف الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي وعلينا الاستعداد لهما

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد