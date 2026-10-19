محمد صلاح يسجل في فوز طرابزون سبور على بشكتاش 2-0 في الدوري التركي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور التركي لتحقيق فوز ثمين على ضيفه بشكتاش بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب "بابارا بارك"، في ختام الجولة الثامنة من الدوري التركي لكرة القدم.

وواصل النجم محمد صلاح تألقه في الدوري التركي وسجل هدف طرابزون الثاني في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بتمريرة مميزة من قِبل ديجو، ليسدد الفرعون المصري الكرة بقدمه اليسرى وتسكن الشباك، لينفرد صلاح بجدول ترتيب هدافي الدوري التركي، بعد التسجيل في مرمى بشكتاش، حيث أصبح رصيده 8 أهداف، بينما أحرز أوزان توفان هدف طرابزون الأول في الدقيقة 21.

ورفع طرابزون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن فنربخشه صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 15 نقطة بالمركز الخامس.