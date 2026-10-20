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برشلونة ضد باريس.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 10 - 2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة ضد باريس.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 10 - 2026 والقنوات الناقلة

برشلونة وباريس سان جيرمان
برشلونة وباريس سان جيرمان
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير للعديد من المباريات المرتقبة.

وتتجه الأنظار إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، التي تشهد مواجهة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

كما تتواصل منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة عدد من المباريات المهمة، أبرزها مواجهة الزمالك أمام بترول أسيوط، إلى جانب لقاء بيراميدز وطلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة السابعة من المسابقة المحلية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم مجموعة من المواجهات القوية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وجاءت المواعيد والقنوات الناقلة على النحو التالي:

 فناربخشة ضد سلافيا براج، في السابعة و45 دقيقة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 3.
 

صباح ضد بوروسيا دورتموند، في السابعة و45 دقيقة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 2.
 

بورتو ضد آيندهوفن، في العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 9.
 

ليفربول ضد فياريال، في العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 2.
 

مانشستر سيتي ضد أيك أثينا، في العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 3.
 

باريس سان جيرمان ضد برشلونة، في العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.
 

روما ضد سلوفان براتيسلافا، في العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 6.
 

نابولي ضد بودو جليمت، في العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 4.
 

شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد، في العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 5.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تقام أربع مباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وفقًا للمواعيد التالية:

بترول أسيوط ضد الزمالك، الساعة الخامسة مساءً، عبر قناة أون سبورت.
 

 زد ضد مودرن سبورت، الساعة الخامسة مساءً، عبر قناة أون سبورت بلس.
 

 وادي دجلة ضد البنك الأهلي، الساعة السادسة مساءً، عبر قناة أون سبورت بلس.
 

 طلائع الجيش ضد بيراميدز، الساعة الثامنة مساءً، عبر قناة أون سبورت ماكس.

موعد مباراة دوري أبطال إفريقيا اليوم

تشهد منافسات دوري أبطال إفريقيا مواجهة تجمع بين أوجستو وسيمبا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا

دورى ابطال اوروبا برشلونة باريس سان جيرمان الدورى المصرى اخبار الرياضة

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