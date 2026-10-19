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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
حمزة شعيب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأرسنال

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وأرسنال يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأرسنال

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن يُعلن عن القناة المخصصة للمواجهة ضمن جدول البث الرسمي.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل قوة الفريقين ورغبتهما في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مرحلة الدوري، والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة الأوروبية.

بايرن ميونخ آرسنال دوري أبطال أوروبا

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