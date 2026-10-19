علم مصر يرفرف أمام ملعب طرابزون في تركيا قبل مواجهة بشكتاش بالدوري

رفرف علم مصر أمام ملعب المباراة في مدينة طرابزون التركية، وسط حضور عدد من المشجعين المصريين الذين حرصوا على رفع العلم الوطني، في مشهد لافت قبل انطلاق مواجهة طرابزون سبور وبشكتاش ضمن منافسات الدوري التركي.

علم مصر يرفرف أمام ملعب طرابزون وبشكتاش

وحرص المشجعون المصريون المتواجدون أمام الاستاد، معقل فريق طرابزون سبور، على رفع علم مصر والتعبير عن دعمهم لصلاح، في أجواء تسبق المواجهة المرتقبة التي تحظى باهتمام جماهيري.

وشهد محيط الملعب ظهور العلم المصري بين الجماهير، في مشهد يعكس حضور المشجعين المصريين في الملاعب التركية وحرصهم على متابعة مباريات الدوري التركي من داخل الملعب وخارجه.

تشكيل طرابزون سبور



الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: فاجنر بينا - تشيبوكي نوايو - ستيفان سافيتش - سيدني كابرال.

الوسط: أوزان توفان - فابينيو - إرنيست موتشي.

الهجوم: محمد صلاح - فرانكولينو دجو - أرال سيمسير.

ويحتل طرابزون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن بشكتاش صاحب المركز الرابع.