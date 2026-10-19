عموتة يقرر تطبيق سياسة التدوير بين الدوري والكونفدرالية في جميع المراكز

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله، عن قرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، بشأن سياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، في ظل مشاركة الفريق في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عموتة قرر تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين في جميع المراكز، وليس في مركز حراسة المرمى فقط، وذلك بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين والحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية.

وأضاف أن سياسة التدوير ستستمر حتى وصول الأهلي إلى الأدوار المتقدمة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن يعتمد الجهاز الفني بعد ذلك على التشكيل الأساسي بصورة أكبر، مع خوض المباريات بأفضل العناصر المتاحة.

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي، يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

وكان الأهلي قد تأخر بهدف سجله قذافي وهاب في الدقيقة 32، قبل أن يدرك عمر الساعي التعادل في الدقيقة 67، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 82، حصل عليها أكرم توفيق.

ويسعى الأهلي إلى حسم التأهل إلى الدور التالي مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب، ومواصلة مشواره في البطولة الإفريقية، بالتزامن مع استعداداته لمنافسات الدوري المصري.