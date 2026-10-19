محمد صلاح يصل ملعب ميديكال بارك استعدادا لمواجهة بشكتاش في ديربي الدوري التركي

وصل محمد صلاح، لاعب فريق طرابزون سبور، إلى ملعب ميديكال بارك، استعدادًا لمواجهة بشكتاش، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

محمد صلاح يصل ملعب مباراة طرابزون سبور وبشكتاش

ويستعد النجم المصري لخوض المواجهة المرتقبة، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل أهمية المباراة للفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتتجه الأنظار إلى محمد صلاح خلال اللقاء؛ في ظل الآمال المعقودة عليه لتقديم أداء مميز والمساهمة في قيادة طرابزون سبور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بشكتاش.

وتأتي المواجهة في أجواء جماهيرية مرتقبة، مع ترقب انطلاق صافرة البداية، وسط طموحات جماهير طرابزون سبور بمواصلة النتائج الإيجابية والخروج بانتصار جديد في مشوار الفريق بالدوري التركي.

تشكيل طرابزون سبور

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: فاجنر بينا - تشيبوكي نوايو - ستيفان سافيتش - سيدني كابرال.

الوسط: أوزان توفان - فابينيو - إرنيست موتشي.

الهجوم: محمد صلاح - فرانكولينو دجو - أرال سيمسير.

ويحتل طرابزون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن بشكتاش صاحب المركز الرابع.