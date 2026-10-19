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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة جديدة أمام طلائع الجيش، يوم الثلاثاء غداً، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في إطار سعي الفريق السماوي لمواصلة نتائجه الإيجابية على المستويين المحلي والقاري.

بيراميدز يستعد لمواجهة طلائع الجيش

يبدأ بيراميدز التركيز على مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، حيث يتطلع الفريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة في ظل تلاحق الاستحقاقات المحلية والأفريقية، إذ يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع الحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية وتجنب الإجهاد الناتج عن ضغط المباريات.

ويأمل بيراميدز في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد الانتصار الأفريقي، والخروج بنتيجة تمنحه دفعة جديدة في مشواره بالدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يهزم المريخ بنتيو بهدف محمود صابر

حقق بيراميدز الفوز على المريخ بنتيو بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جوبا الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمود صابر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30، ليمنح الفريق السماوي أفضلية قبل لقاء الإياب، ويقوده إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في بداية مشواره بالبطولة القارية.

ويسعى بيراميدز إلى البناء على هذا الانتصار، ومواصلة تقديم النتائج الجيدة خلال المرحلة المقبلة، في ظل المنافسة على أكثر من بطولة وحاجة الجهاز الفني إلى التعامل مع ضغط المباريات بصورة مناسبة.

ويمتلك الفريق السماوي مجموعة من الخيارات المتاحة على مقاعد البدلاء، التي يمكن الاستعانة بها وفقًا لمجريات المباريات واحتياجات الجهاز الفني، سواء في المواجهات المحلية أو القارية.

 


 


 

بيراميدز طلائع الجيش استاد جهاز الرياضة العسكري الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

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