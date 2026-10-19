أزمة الـ var تتصاعد.. الجبلاية ترفض طلب الزمالك والأبيض يجهز بيان ناري| القصة كاملة

تصاعدت أزمة نادي الزمالك مع اتحاد الكرة بشأن طلب الإستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو المعروفة بـ var في مباراة القمة رقم 133 أمام النادي الأهلي فى الجولة السادسة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بداية الأزمة

تقدم نادي الزمالك بشكوى ضد لجنة الحكام، مطالبًا بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية للمحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال بعض الحالات التحكيمية في مواجهة القمة؛ في إطار اعتراضه على القرارات التي شهدتها المباراة.

يشرف وينور

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة عبر تصريحات تليفزيونية عن طلب نادي الزمالك الاستماع إلى تسجيلات الـ var: يشرف وينور.

مهلة 48 ساعة

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا بشأن الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وسط اعتراضات من النادي الأبيض على بعض القرارات التحكيمية خلال اللقاء.

وأكد الزمالك، في بيانه، أن مجلس الإدارة قرر منح الاتحاد المصري لكرة القدم مهلة 48 ساعة للرد النهائي على الشكوى المقدمة ضد لجنة الحكام الرئيسية، بسبب ما وصفه بالأخطاء التحكيمية الجسيمة التي تعرض لها الفريق خلال المباراة.

وأوضح النادي أنه ينسق مع اتحاد الكرة لإرسال وفد رسمي للاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الخاصة بالمباراة، بهدف الوقوف على ما دار داخل الغرفة ومعرفة أسباب عدم تدخل التقنية في الحالات التي يرى الزمالك أنها أثرت على سير اللقاء ونتيجته.

وأشار البيان إلى استشهاد النادي بالتصريحات التي أدلى بها عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، خلال مداخلة إعلامية مع سيف زاهر عبر قناة «أون سبورت»، بشأن القواعد المنظمة للتحكيم.

كما أعلن الزمالك عزمه التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤول عن ظهور صوت الهتافات المسيئة للنادي خلال البث التلفزيوني للمباراة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الإعلامية والحفاظ على القيم الرياضية والمجتمعية.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على تمسكه بالدفاع عن حقوقه وحقوق جماهيره، والعمل على منع تكرار الأخطاء التحكيمية التي يرى أنها أضرت بالفريق، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة داخل منظومة كرة القدم المصرية.

رفض طلب الزمالك

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم رده الرسمي على الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد لجنة الحكام، وأخطر النادي بـ"رفض طلبه" الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد الـ(VAR) الخاصة بمباراة القمة ضد الأهلي.

وجاء رد اتحاد الكرة برفض طلب النادي بشأن إتاحة التسجيلات؛ ليغلق الباب أمام مطلب الزمالك في هذا الشأن، وفقًا لما تضمنه الرد المرسل إلى إدارة النادي.

ومن المنتظر أن يحدد الزمالك موقفه من الرد الرسمي لاتحاد الكرة، في ظل استمرار اعتراضاته على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة القمة.

الزمالك اتظلم

قالت الإعلامية سهام صالح عبر برنامج الكلاسيكو: الزمالك قال لاتحاد الكرة: قدامك مهلة 48 ساعة ترد عليّا وعلى الطلبات اللي أنا عايزها. أنا عايز أسمع محادثات غرفة حكام الفار، والكلام اللي دار بينهم في ماتش القمة اللي اتلعب يوم الأحد اللي فات، زي النهارده.

تابعت: الزمالك شايف إنه اتظلم تحكيميًا من الحكم السلوفيني اللي أدار المباراة، وعشان كده طلب الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو لمعرفة اللي حصل في الحالات الجدلية.

أضافت: اتحاد الكرة رد على الزمالك من كام ساعة، وقال له: «إحنا رافضين الطلبات دي، ومش هننفذها، ومفيش حد هيسمع محادثات حكام الفار، لا الزمالك ولا الأهلي ولا أي نادي تاني واتحاد الكرة برر القرار بالأحداث اللي حصلت في المباراة الشهيرة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا الموسم الماضي، وأكد لمسؤولي الزمالك إن قرار منع الأندية من الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو معمول به من الموسم الماضي.

وقالت أيضا: ومش كده وبس، اتحاد الكرة وضّح للزمالك إن لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح عندها الحرية في اتخاذ قرار بشأن تحليل الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة القمة الأخيرة .. يعني من الآخر، اتحاد الكرة بيقول للزمالك: «لو كنت مستني إن لجنة الحكام تطلع تحلل الحالات التحكيمية أو توضح القرارات اللي حصلت في المباراة، فده مش هيحصل بالضرورة، لأن القرار راجع للجنة الحكام نفسها.

أوضحت أنه في نهاية الرد، اتحاد الكرة وضّح إن نشر تحليل القرارات التحكيمية في فيديو، وعرضه في وسائل الإعلام أمام الرأي العام، من اختصاص لجنة الحكام، وإن مفيش نادي من حقه يفرض عليها تحليل حالة بعينها وبمعنى إن عصام عبد الفتاح ممكن يقرر تحليل حالة جدلية معينة وتوضيحها للرأي العام، لكن ده قرار راجع للجنة الحكام، مش طلب يقدر أي نادي يفرضه عليها، سواء الأهلي أو الزمالك أو أي نادي تاني.

وقالت أيضا: وهنا ممكن حد يسأل: طب وكابتن سيد عبد الحفيظ واللي حصل السنه اللي فاتت، راحوا إزاي وقتها؟.. الحقيقة إن الكلام اللي اتردد وقتها مش معناه إن حد دخل غرفة تقنية الفيديو واستمع بنفسه إلى التسجيلات أو عرف كل التفاصيل اللي دارت داخل الغرفة.

استطردت: اللي اتردد خلال الأيام الماضية إن من حق أي نادي يشكك في القرارات التحكيمية إنه يدخل غرفة الفار ويطّلع بنفسه على التسجيلات أو يستمع إلى المحادثات، لكن الكلام ده محتاج توضيح دقيق وفيه كمان كلام اتقال إن النادي ممكن يدفع 100 ألف جنيه، وبعدها يدخل يستمع إلى محادثات تقنية الفيديو الخاصة بالحالة الجدلية اللي عايز يعرف تفاصيلها.

مفيش لوائح

أسهبت: لكن لما راجعنا اللوائح أكتر من مرة، وسألنا عن حقيقة وجود بند بيسمح للنادي بدفع 100 ألف جنيه مقابل الاستماع إلى تسجيلات الفار، كان الرد إن مفيش نص في اللوائح بيقر الإجراء ده بالشكل المتداول.. يعني قصة إن أي نادي يدفع 100 ألف جنيه، وبعدها يدخل يسمع محادثات تقنية الفيديو، مش موجودة في اللوائح وفقًا للمعلومات اللي وصلتنا بعد مراجعتها وعلى فكرة، أنا مش متفاجئة من رد اتحاد الكرة، لأنني كنت متوقعة إن الطلبات ممكن يتم رفضها.

وقالت: يمكن تفتكروا المداخلة الشهيرة اللي حصلت يوم الاثنين اللي فات، بعد مباراة القمة، لما كنت بتكلم مع الأستاذ ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، وسألته: «لو تم رفض طلباتكم اللي وردت في البيان، هيكون إيه موقفكم؟ وقتها ماهر غريب قال إن هيكون فيه تصعيد، لأن مجلس إدارة الزمالك مش هيفرّط في حق النادي وأنا شايفة إن الموقف دلوقتي بقى أصعب على مجلس إدارة الزمالك، خصوصًا إنهم، وقت كلامنا، بيجهزوا بيانًا جديدًا للرد على اتحاد الكرة، ووصلتنا معلومات من داخل النادي بتقول إن البيان هيكون شديد اللهجة.

وتسائلت: لكن السؤال هنا: هل البيان هيكون فعلًا شديد اللهجة؟ وهل الزمالك ورّط نفسه بالطلبات اللي قدمها لاتحاد الكرة؟ ولا التصعيد ممكن يكون له تأثير في تطورات الأزمة؟.. أنا من وجهة نظري، ومن اللي باين لحد دلوقتي، أتمنى إن الموضوع ما يوصلش لكده، لكن ممكن نكون أمام بداية معركة لاستعراض القوة بين نادي الزمالك واتحاد الكرة

واختممت حديثها قائلة: معركة مش بس بين الزمالك واتحاد الكرة، لكن كمان بين الزمالك وجماهيره من ناحية، واتحاد الكرة ومسؤوليه من ناحية تانية.. وفي النهاية هنشوف الأيام الجاية هتشهد إيه، وإزاي الأزمة دي هتتطور، وهل هتفضل في إطار البيانات والردود الرسمية، ولا هتدخل في مرحلة جديدة من التصعيد.

الزمالك يشرف وينور

قال الإعلامي سيف زاهر عبر تصريحات تليفزيونية: كل يوم أزمة نحاول نهدّيها تطلع أزمة تانية نحاول نصلحها ونطلع نبص لنص الكوباية المليان واللوائح هي اللي هتحل كل حاجة مفيش حاجة تانية هتحل لا كلامي هيحل ولا التهدئة هتحل ولا أي حاجة خالص.

تابع سيف زاهر: أزمة بعد ماتش الأهلي والزمالك: نادي الزمالك حس إنه اتظلم تحكيميًا ومع تصريحات عصام عبد الفتاح وتصريحات كل الناس كان فيه سؤال مهم: هل القرارات التحكيمية دي كان ممكن تغيّر النتيجة؟ وكل الناس قالت لك: لأ، كان ممكن يضيف هدف، وممكن واحد يقول لك توقيت الهدف يختلف، وممكن لو النتيجة بقت واحد واحد الأمور كانت اختلفت واتغيرت.. أصل الحكاية إن كل حاجة في الآخر ممكنة.

أضاف: مستوى الحكم إيه؟ والله، واحد بيقول لي: مستوى الحكم متواضع جدًا! وواحد تاني يقول لي: مستوى الحكم رائع جدًا.. الله أعلم، هي كلها مدارس .. فيه ناس بتقول لك: التحكيم واحد في العالم كله وعصام عبد الفتاح قال لك: هي مدارس.

واصل سيف زاهر: أنا أتفق مع الكابتن عصام شوية في إن هي فعلًا مدارس؛ الدوري الإنجليزي بيعتمد على الخشونة، ودوري تاني يقول لك: اترك الالتحام، ووسّع دائرة الالتحام شوية، وسيب الكورة ماشية.. كل واحد وليه قصته ولكن مع وجود قانون ثابت، نادي الزمالك طلب إنه يسمع تسجيلات الفار، وأمهل اتحاد الكرة 48 ساعة للرد.

لفت إلى أن بيان الزمالك وضع الدنيا كلها في مأزق! ليه؟ لإن جمهور الزمالك كان زعلان بعد الماتش، وزعلان من الأداء، وزعلان من حاجات كتير، لكن إدارة الزمالك لما طلعت بيان وأدت اتحاد الكرة مهلة، فده معناه إن عندها قرارات هتتخذها بعد انتهاء المهلة.

قال أيضا: يعني أنا في النهاية بقول لحضرتك: أنا النهارده بديك مهلة 48 ساعة، مش معقول بعد ما المهلة تخلص أعدّي الموضوع عادي! لأ، أكيد عندي حلول، وعندي قرارات، وعندي حاجة هروح لها وعلشان كده، ناس كتير حسّت إن إدارة الزمالك اختارت توقيتًا أو قرارًا شديدًا في التعامل مع اتحاد الكرة واتحاد الكرة النهارده فاجأنا برد غاية في الأهمية، ورد عكس كل التوقعات والسنة اللي فاتت حصلت واقعة الأهلي الشهيرة في ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وراح وفد من النادي الأهلي.

وتابع: وقتها اتحاد الكرة قال: لأ، اللي ييجي يكون مدير الكرة أو المدرب العام واتحاد الكرة حدد إن اللي يحضر لازم يكون مسؤولًا فنيًا من الفريق. تمام، خلاص! لكن لما بدأ الدوري السنة دي، كان لينا لقاء مع الكابتن عصام عبد الفتاح، وسألناه عن طلب نادي الزمالك الاستماع إلى تسجيلات الفار، فقال: يشرف وينور! طلب نادي الزمالك راح للجنة الحكام، ولجنة الحكام وافقت، لكن اتحاد الكرة رفض .. يعني إيه؟ يعني لجنة الحكام وافقت، واتحاد الكرة هو اللي رفض.

واصل: أنا قبل ما أطلع على الهواء، اتكلمت مع الكابتن عصام عبد الفتاح على التليفون، وسألته سؤالًا مباشرًا: هل حضرتك كان عندك مشكلة؟ قال لي: لأ، أنا ما عنديش مشكلة، وكان كلامه واضحًا، وقال لي: ما أقدرش أقول إن كان عندي مشكلة، وأنا قايل معاك إن أنا ما عنديش مشكلة! طيب، الرد دلوقتي من نادي الزمالك هيكون إيه؟ نادي الزمالك بعد ما أدّى اتحاد الكرة مهلة الـ48 ساعة، الوضع هيبقى إيه؟ الحقيقة إن أنا ما عنديش توقع لإدارة الزمالك هتعمل إيه، لكن أزمة إدارة الزمالك كبيرة جدًا، والله يكون في عونهم!

استطرد: أنا ما بقيتش عارف حتى لما أطلع أتكلم عن مجلس إدارة نادي الزمالك، سواء بشيد بيه في حاجات أو بنتقده في حاجات، علشان أبقى واضح مع نفسي، أنا مش عارف الظروف إيه! كل يوم مشكلة أكبر من التانية، وواضح إن المشاكل كلها مادية، وإن فيه مشاكل خارجة عن إيد الإدارة وأنا الحقيقة مش حابب إن كل مشهد أحطه على الشاشة، وأستعرضه وأقعد أقول: بصوا المشهد ده عامل إزاي، والقصة عاملة إزاي، وأنا مش عارف الأمور المادية إيه، ومش عارف المجلس ده هيقدر يحل إيه، حتى في فريق الكورة، وهل هيقدر يشيل إيقاف القيد ولا لأ.

واصل: النهارده كان فيه ماتش باسكت بين الزمالك وأصحاب الجياد، والزمالك كسب

وكان فيه جلسة لفريق الباسكت مع حسين لبيب وإداهم وعود، لكن بعد القعدة الفريق كله مشي، وفضل 8 لعيبة بس، هما اللي لعبوا الماتش وكسبوه! يعني بقت الفرقة كلها مشيت، وسابت الماتش، وما لعبتش، ومشيت! طب النهارده إدارة الزمالك قدام موقف صعب جدًا، تعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ هتكافئ اللي قعد ولعب، إزاي؟ وهتحاسب اللي مشي وتعمل معاه إيه؟

واختتم سيف زاهر حديثه قائلا: هل النهارده من العدل إني أحاسب لاعب عنده حقوق ما أخدهاش، فقرر يمشي؟ وهل من العدل إن اللي قعد ولعب يتعامل زي اللي مشي، والاتنين يبقوا واحد؟ مش عارف، الحسبة بقت صعبة، وموقف الزمالك الحقيقة بقى صعب، والأمور المادية صعبة.