7 ضربات في 23 يوما.. الأهلي يفرض هيمنته على الزمالك عبر 4 ألعاب ويصنع تفوقا متعدد الجبهات

لم يعد تفوق الأهلي على الزمالك خلال الفترة الأخيرة مقتصرًا على نتيجة مباراة قمة أو بطولة واحدة بعدما تحولت المواجهات المباشرة بين قطبي الرياضة المصرية إلى سلسلة من الانتصارات الحمراء امتدت عبر أكثر من لعبة لتكشف عن مشهد لافت عنوانه التفوق في أكثر من جبهة من الفرق الأولى إلى قطاعات الناشئين والشباب.

وخلال 23 يومًا فقط بدأت من 26 سبتمبر الماضي وانتهت في 18 أكتوبر الجاري نجحت فرق الأهلي في تحقيق 7 انتصارات متتالية أمام الزمالك في أربع ألعاب رياضية مختلفة شملت كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة للسيدات وكرة الماء للناشئين في سلسلة تنوعت فيها النتائج بين انتصارات كبيرة ومواجهات حُسمت بفوارق ضئيلة وألقاب قارية زادت من قيمة التفوق الأحمر.

واللافت في هذه السلسلة أن الأهلي لم يعتمد على فريق بعينه لتحقيق أفضلية على غريمه التقليدي بل توزعت الانتصارات بين فرق السيدات والرجال وفرق المراحل السنية وهو ما يمنح المشهد أبعادًا تتجاوز نتائج الفريق الأول لكرة القدم لتصل إلى صورة أوسع عن المنافسة بين الناديين في الألعاب المختلفة.

البداية من كرة السلة.. انتصاران بفارق كبير

كانت سيدات الأهلي لكرة السلة أول من فتح باب الانتصارات في السلسلة بعدما حقق الفريق فوزًا عريضًا على الزمالك بنتيجة 103-42 يوم 26 سبتمبر ضمن منافسات دوري المرتبط في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة.

ولم يكن الفارق الكبير في النتيجة مجرد بداية قوية للسلسلة بل منح الأهلي انتصاره الأول في مواجهة مباشرة بين الناديين قبل أن تتجدد المنافسة بين الفريقين في البطولة نفسها مع رغبة الزمالك في تقليص الفارق والعودة إلى دائرة المنافسة.

لكن سيدات الأهلي كررن التفوق يوم 6 أكتوبر بعدما حققن فوزًا جديدًا بنتيجة 105-62 في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الزمالك ليحصد الفريق الأحمر انتصاره الثاني على التوالي في المواجهات المباشرة لكرة السلة للسيدات خلال 11 يومًا.

وبذلك لم تقتصر أفضلية الأهلي على المباراة الأولى التي أقيمت على ملعبه بل امتدت إلى مواجهة الإياب على ملعب المنافس مع استمرار الفارق الكبير في النتيجة.

وسجلت سيدات الأهلي بذلك انتصارين من أصل سبعة في السلسلة ليصبح فريق كرة السلة للسيدات أحد أبرز عناصر التفوق الأحمر خلال الفترة محل الرصد بعدما نجح في ترجمة أفضليته إلى نتيجتين واضحتين.

كرة اليد.. انتصاران أحدهما منح الأهلي عرش أفريقيا

إذا كانت كرة السلة قد منحت الأهلي بداية قوية فإن كرة اليد قدمت واحدة من أكثر محطات السلسلة أهمية بعدما تفوق الفريق الأحمر على الزمالك في مناسبتين خلال أكتوبر الجاري إحداهما ارتبطت بمنافسة عالمية والأخرى انتهت بتتويج قاري جديد.

وجاء الانتصار الأول يوم 1 أكتوبر عندما فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 30-25 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالصالة المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومثلت المواجهة فرصة للأهلي لحسم المركز الثالث على حساب غريمه التقليدي في مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة ذات طابع دولي لتضاف إلى سجل المواجهات المباشرة بينهما في الألعاب الجماعية.

لكن المواجهة الثانية حملت قيمة أكبر على مستوى الألقاب عندما التقى الفريقان في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري يوم 14 أكتوبر في مباراة اتسمت بالتكافؤ واستمرت المنافسة فيها حتى الوقت الإضافي.

وحسم الأهلي اللقاء بنتيجة 26-25 ليجمع بين الانتصار على الزمالك والتتويج باللقب القاري للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وبانتصاري كرة اليد ارتفع رصيد الأهلي إلى أربعة انتصارات في السلسلة بعدما سبق لسيدات كرة السلة حسم مواجهتيهما أمام الزمالك لتصبح المنافسة بين الفريقين ممتدة إلى أكثر من لعبة وأكثر من بطولة.

قمة الدوري.. الأهلي يضيف انتصار كرة القدم

وسط تعدد المواجهات في الألعاب الأخرى حضرت كرة القدم باعتبارها إحدى أهم ساحات التنافس بين الناديين عندما التقى الفريقان يوم 11 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الأهلي من حسم القمة لصالحه بنتيجة 2-0 ليضيف انتصارًا جديدًا إلى سلسلة تفوقه على الزمالك ويؤكد حضوره في المشهد خلال فترة شهدت انتصارات متتابعة لفرقه في منافسات مختلفة.

وجاءت أهمية الفوز من موقعه في واحدة من أكثر المباريات متابعة في الكرة المصرية إذ لا تقتصر دلالة القمة على النقاط الثلاث أو ترتيب الدوري بل تمتد إلى المنافسة التاريخية بين الناديين وما تحمله كل مواجهة من حسابات جماهيرية وفنية.

ومع فوز الفريق الأول لكرة القدم أصبح الأهلي قد حقق خمسة انتصارات في السلسلة موزعة بين كرة السلة للسيدات وكرة اليد وكرة القدم قبل أن تنتقل المنافسة إلى قطاعات الناشئين.

كرة الماء تكشف اتساع التفوق الأحمر

لم تتوقف الانتصارات عند الفرق الأولى إذ امتدت إلى قطاع الناشئين عندما حقق فريق كرة الماء بالأهلي مواليد 2009 فوزًا كبيرًا على الزمالك بنتيجة 16-4 يوم 15 أكتوبر ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وجاءت النتيجة لتضيف انتصارًا سادسًا إلى السلسلة وتكشف أن التفوق الأحمر لم يقتصر على مواجهات الفرق الكبرى أو البطولات التي تحظى باهتمام جماهيري واسع بل وصل أيضًا إلى منافسات المراحل السنية.

وتحمل هذه النتيجة دلالة خاصة في سياق السلسلة لأن كرة الماء تمثل لعبة مختلفة عن كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة بما يجعل الانتصار امتدادًا للتفوق عبر أكثر من نشاط رياضي وليس مجرد تكرار للنتائج داخل لعبة واحدة.

كما أن حضور فريق مواليد 2009 يضيف بُعدًا آخر للمشهد إذ يضع قطاع الناشئين ضمن خريطة المواجهات التي شهدت تفوق الأهلي خلال الفترة الأخيرة في وقت تتجه فيه الأنظار عادةً إلى نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

شباب الأهلي يحسم الضربة السابعة

وجاءت المحطة الأخيرة في السلسلة يوم الأحد 18 أكتوبر عندما فاز فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2007 على الزمالك بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.

وبهذا الانتصار اكتملت سلسلة الانتصارات السبعة خلال 23 يومًا بعدما نجح الأهلي في تحقيق فوزين في كرة السلة للسيدات وفوزين في كرة اليد وانتصار للفريق الأول لكرة القدم وفوز لفريق كرة الماء مواليد 2009 وانتصار لفريق كرة القدم مواليد 2007.

وكان لافتًا أن ختام السلسلة جاء عبر فريق الشباب لكرة القدم ليعود التفوق إلى لعبة كرة القدم ولكن من بوابة قطاع الناشئين في تأكيد على أن المواجهات لم تقتصر على الفريق الأول الذي حسم قمة الدوري.

وهكذا توزعت الانتصارات السبعة على أربع ألعاب مختلفة وامتدت بين منافسات محلية وقارية وعالمية فضلًا عن مواجهات الفرق الأولى وقطاعات الشباب والناشئين.