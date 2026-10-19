أحمد حسام عوض: الأهلي دفع أعلى ضرائب مالية في تاريخ مصر على عقود اللاعبين

أكد أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء تخضع لرقابة الدولة وتعلن ميزانيتها وأرقامها المالية الحقيقية، ردًا على ما يُثار بشأن مصادر تمويل النادي والتزاماته المالية.

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وقال أحمد حسام عوض، خلال تصريحاته عبر برنامج «الناظر»، إن الأهلي مؤسسة تعلن بياناتها المالية بصورة واضحة، مشددًا على أن الأرقام التي يكشف عنها النادي حقيقية وليست مجرد أرقام مرسلة، كما يردد البعض.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي أن النادي دفع أعلى ضرائب مالية في تاريخ مصر على عقود اللاعبين، مشيرًا إلى أن التعاقدات والرعاية تمثلان جزءًا من الموارد التي يعتمد عليها النادي في الوفاء بالتزاماته المالية.

وتطرق عوض إلى تساؤلات بشأن كيفية توفير الأهلي 200 مليون جنيه لسداد مقدمات عقود اللاعبين، موضحًا أن النادي وقّع عددًا من عقود الرعاية خلال الفترة الماضية، وأُعلن عن معظمها، أو جميعها تقريبًا، ويتم تحصيل المستحقات المالية من الرعاة وفقًا للنسب المتفق عليها في العقود.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي حقق أرقامًا مالية قوية خلال الفترة الماضية، ويسعى إلى زيادتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل حجم الالتزامات الكبيرة التي يتحملها النادي باستمرار، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه العوائد جرى توجيهه إلى ميزانية كرة القدم بالنادي.