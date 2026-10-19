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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسام عوض: الخطيب يلتزم بقرار مجلس الإدارة حتى لو خالف قناعاته

الخطيب
الخطيب
باسنتي ناجي

كشف أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن آلية اتخاذ القرارات داخل مجلس الإدارة، موضحًا موقف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من القرارات التي يتم التصويت عليها، كما تحدث عن أهداف تأسيس شركة الكرة ومصادر تعظيم موارد النادي المالية.

الأهلي

وقال أحمد حسام عوض، خلال تصريحاته عبر برنامج «الناظر»، إن محمود الخطيب يتخذ القرارات وفقًا لنتيجة تصويت مجلس الإدارة، حتى إذا جاءت النتيجة مخالفة لقناعاته الشخصية، مؤكدًا أن القرارات تخضع لآلية العمل الجماعي داخل المجلس.

وفيما يتعلق بشركة الكرة بالنادي الأهلي، أوضح عوض أن النادي يمتلك الشركة بالكامل، مشيرًا إلى أن الهدف من تأسيسها يتمثل في تنمية الموارد المالية للنادي من خلال أفكار غير تقليدية وحلول مبتكرة، في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم وزيادة حدة المنافسة.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن مصادر متنوعة للدخل، بما يساعد النادي على مواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية في المجال الرياضي، وتعزيز قدرته على المنافسة.

ونفى عوض ما يتردد بشأن حصول بعض لاعبي الأهلي على هدايا من جهات خارجية أثناء توقيع عقودهم مع النادي، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

كما كشف عضو مجلس إدارة الأهلي عن حصول النادي على مقابل مادي كبير نظير المشاركة في بطولة كأس خوان جامبر أمام برشلونة الإسباني، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة حققت عائدًا ماليًا مهمًا للنادي.

وتأتي تصريحات أحمد حسام عوض في إطار الحديث عن إدارة الملفات المالية والتجارية داخل الأهلي، ودور شركة الكرة في تعظيم الموارد والاستفادة من الفرص التسويقية والاستثمارية، بما يدعم استقرار النادي وقدرته على المنافسة محليًا ودوليًا.

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