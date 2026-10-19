باسم مرسي: عموتة لن يكمل نصف الموسم مع الأهلي

انتقد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أداء الأهلي تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، مشيرًا إلى أن الفريق لا يقدم المستوى المنتظر، في ظل غياب النظام الواضح رغم اعتماد المدير الفني على سياسة التدوير بين اللاعبين.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الأداء الحالي للأهلي لا يعكس وجود أسلوب لعب ثابت، متوقعًا صعوبة استمرار المدرب حتى منتصف الموسم. وفي سياق آخر، انتقد مرسي تغير موقف بعض جماهير الأهلي من بطولة الكونفدرالية، مؤكدًا أنها تظل بطولة قارية مهمة، سواء شارك فيها الأهلي أم لا.

وأشار إلى أن أيمن حفني يمتلك موهبة أكبر من إمام عاشور، مشيدًا بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها لاعب الزمالك السابق.



وختم أن أحمد دويدار أكثر مهارة وموهبة من وائل جمعة، في مقارنة تعكس وجهة نظره بشأن القدرات الفردية للاعبين، وقد تثير هذه التصريحات نقاشًا بين جماهير الكرة المصرية.