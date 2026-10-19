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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الأهلي السابق ينتقد عموتة: طريقته لا تناسب الأهلي

عموتة
عموتة
علا محمد

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر سيخوض مباراة العودة أمام كيتارا الأوغندي بالقوة الضاربة، مشيرًا إلى أن المواجهة لن تكون سهلة، وأن حجم التغييرات سيعتمد على نتيجة لقاء الذهاب.

وقال ياسر ريان، في تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور»، إن جماهير الأهلي تشعر بالقلق من مستوى الفريق تحت قيادة الحسين عموتة، رغم تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن بعض اللاعبين لم يظهروا حتى الآن بالمستوى المعروف عنهم.

وأضاف أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام كيتارا الأوغندي، لكن نتيجة لقاء الذهاب تفرض على العديد من اللاعبين تقديم المزيد، مشيرًا إلى أن أداء الفريق مع عموتة لم يصل إلى المستوى المنتظر، وأن شخصية الأهلي وروحه المعروفة تضع المدرب تحت ضغط كبير.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الانطباع المعروف عن أسلوب الحسين عموتة لا يرتبط بالكرة الهجومية، معتبرًا أن طريقته لا تتناسب مع طبيعة الأهلي الذي اعتادت جماهيره على الأداء الهجومي.

وختم ريان إلى مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الأهلي لم يقدم أفضل مستوياته خلال اللقاء، لكنه نجح في حسم النتيجة لصالحه، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قد يتمكن من الفوز على بيراميدز إذا خاض المباراة بالطريقة نفسها التي لعب بها أمام الزمالك.

ياسر ريان نجم الأهلي السابق الأحمر كيتارا الأوغندي الزمالك

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