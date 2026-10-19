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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما قيل غير صحيح.. الأهلي ينفي وجود أزمات في تجديد عقدي إمام وشوبير

الأهلي
الأهلي
محمد بدران

نفى أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وجود أي أزمات مع إمام عاشور ومصطفى شوبير، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال مفاوضات تجديد عقديهما، مؤكدًا أن ما تردد بشأن وجود خلافات في هذا الملف غير صحيح.

وقال أحمد حسام عوض، خلال تصريحاته، إن المفاوضات المتعلقة بتجديد عقود اللاعبين أمر طبيعي في كرة القدم، ولا ينبغي تفسيرها باعتبارها مشكلة أو أزمة داخل النادي.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي: «لم يكن هناك أي مشاكل مع إمام عاشور ومصطفى شوبير أثناء التجديد لهما، يجب أن نضع الأمور في موضعها الصحيح».

وتابع: «أي تفاوض هو عبارة عن مفاوضات، وهو أمر طبيعي لا يجب أن نفسر مسألة التفاوض أنها مشكلة، وكل ما قيل غير صحيح».

وشدد عوض على ضرورة التعامل مع ملف تجديد عقود اللاعبين بصورة طبيعية، وعدم اعتبار المناقشات التي تسبق الاتفاق النهائي دليلًا على وجود خلافات بين إدارة الأهلي واللاعبين، في ظل سعي النادي للحفاظ على عناصره الأساسية.

الأهلي احمد حسام عوض عاشور شوبير

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