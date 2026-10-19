هاتوا المستندات.. أحمد حسام عوض يتحدى مروجي أرقام راتب زيزو

كشف أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل جديدة بشأن التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وحقيقة الأرقام المالية المتداولة حول قيمة عقده مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأرقام التي يتم تداولها لا أساس لها من الصحة.

وقال أحمد حسام عوض، خلال تصريحاته عبر برنامج «الناظر»، إنه لا يفضل ربط اسمه بالتعاقد مع أي لاعب، مهما بلغت أهميته، مشيرًا إلى أن زيزو يُعد من أبرز اللاعبين على المستوى الدولي، كما يتميز بالاحترافية والالتزام.

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي أن اسم زيزو عُرض على الجهاز الفني قبل إتمام التعاقد معه، وكانت هناك رغبة فنية في ضمه، باعتباره أحد أبرز اللاعبين الموجودين.

وتطرق عوض إلى الأرقام المالية المتداولة بشأن راتب زيزو، موضحًا أنه يسمع أرقامًا تصل إلى 100 و200 مليون جنيه، دون معرفة مصدرها، مطالبًا من يردد هذه الأرقام بتقديم مستندات تثبت صحتها بدلًا من تداول معلومات غير موثقة.

وأضاف أن القيمة التجارية والإعلانية للاعبين تمثل عاملًا مهمًا عند إبرام التعاقدات، حيث تحرص الأندية على دراسة العوائد المحتملة من الإعلانات والحقوق التجارية، مؤكدًا أن القيمة التسويقية لزيزو كبيرة، وأن الأهلي نجح في تحقيق عوائد من الحقوق التجارية للاعبيه.

وشدد عوض على أن الأرقام المتداولة بشأن عقد زيزو غير صحيحة، قائلًا: «زيزو لا يحصل على 90 أو 100 مليون جنيه، ولا حتى على مبلغ قريب من ذلك»، في رد على ما أثير بشأن المقابل المالي الذي يتقاضاه اللاعب مع الأهلي.

وفيما يتعلق بالحديث عن تسجيل عقد زيزو في اتحاد الكرة بقيمة 5 ملايين جنيه، أكد عضو مجلس إدارة الأهلي أن شركة الكرة بالنادي سددت، وفقًا لتصريحاته، أكبر رقم ضريبي في تاريخ مصر على عقد اللاعب، مشيرًا إلى وجود مستندات مقدمة إلى مصلحة الضرائب تثبت ذلك.

واختتم أحمد حسام عوض تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يخضع للجهات الرقابية ومؤسسات الدولة، ولا يمكن أن يلجأ إلى التحايل، مشددًا على أن النادي مؤسسة وطنية كبيرة تسهم في دعم الرياضة المصرية، وأن التعاقد مع اللاعبين وإدارة ملفاتهم المالية يتمان في إطار مؤسسي.