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الأعلى في تاريخ مصر.. الأهلي: سددنا ضرائب مالية ضخمة على عقود اللاعبين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأعلى في تاريخ مصر.. الأهلي: سددنا ضرائب مالية ضخمة على عقود اللاعبين

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل الجوانب التجارية المتعلقة بعقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، موضحًا دور شركة الكرة في إدارة هذه الملفات، ومؤكدًا أن النادي يحرص على تنمية موارده المالية وتعزيز مكانته التجارية على المستويين المحلي والعالمي.

وقال أحمد حسام عوض، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير، إن الجوانب التجارية الخاصة بعقود اللاعبين تقع ضمن اختصاص شركة الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي سدد ضرائب مالية ضخمة على عقود لاعبيه، وصفها بأنها الأعلى في تاريخ مصر.

أحمد حسام عوض ينفي وجود أزمات في تجديد عقود لاعبي الأهلي

وتطرق عضو مجلس إدارة الأهلي إلى ملف تجديد عقود اللاعبين، موضحًا أن تجديد عقدي إمام عاشور ومصطفى شوبير لم يشهد أي أزمات أو خلافات، على عكس ما تردد خلال الفترة الماضية.

كما نفى عوض صحة الأنباء المتداولة بشأن حصول بعض لاعبي الفريق على هدايا من جهات خارجية خلال توقيع عقودهم، مؤكدًا أن ما أثير حول هذا الأمر لا يعكس حقيقة ما جرى.

مكاسب مالية كبيرة للأهلي من مواجهة برشلونة الودية

وفي سياق آخر، تحدث أحمد حسام عوض عن الاتفاق المبرم بين النادي الأهلي وشركة الكرة، موضحًا أنه يتضمن تنظيم وإدارة النشاط الرياضي والمعسكرات والمباريات الودية، في إطار خطة النادي لتطوير موارده وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من مشاركاته الخارجية.

وأشار إلى أن الأهلي قطع شوطًا كبيرًا في ملف خوض المباراة الودية أمام برشلونة، مؤكدًا أن المواجهة حققت عوائد مالية جيدة للغاية للنادي، إلى جانب المكاسب التسويقية التي ساهمت في تعزيز انتشار العلامة التجارية للأهلي عالميًا.

وأضاف أن مشاركة الأهلي في البطولة الودية على ملعب برشلونة كانت خطوة مهمة، باعتباره أول فريق عربي وإفريقي يشارك في تلك البطولة، وهو ما منح النادي فرصة لتعزيز حضوره على الساحة الدولية.

الأهلي يسعى لتعزيز موارده التجارية عالميًا

واختتم عوض تصريحاته بالتأكيد على أهمية استثمار النجاحات الرياضية في تحقيق مكاسب اقتصادية وتسويقية، مشددًا على أن إدارة النادي تعمل على زيادة الموارد المالية وتوسيع نطاق التعاون الخارجي، بما يدعم مكانة الأهلي ويعزز قدرته على المنافسة خلال السنوات المقبلة

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