باسم مرسي: حققت 5 بطولات على حساب الأهلي بدراعي

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، اعتزازه بما حققه خلال مسيرته الكروية بقميص القلعة البيضاء، مشيرًا إلى نجاحه في حصد 5 بطولات على حساب النادي الأهلي بشكل مباشر.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه تمكن من التتويج بخمس بطولات أمام الأهلي، معربًا عن اعتزازه بهذه الإنجازات التي حققها خلال مشواره مع الزمالك.

وتطرق مهاجم الزمالك السابق إلى النجاحات التي حققها في المواجهات التي جمعت القطبين، في ظل المنافسة التاريخية بين الأهلي والزمالك، وما تحظى به مبارياتهما من اهتمام جماهيري كبير.

وتحظى تصريحات باسم مرسي باهتمام جماهير الكرة المصرية، في ظل ارتباط اسمه بفترة لعب خلالها بقميص الزمالك، وشارك في العديد من المواجهات المهمة أمام الغريم التقليدي الأهلي.