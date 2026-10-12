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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي: لو كنت موجودا في القمة لحملت مرعي وداري ودخلت المرمى

باسم مرسي
باسم مرسي
عبدالله هشام

وجه باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، هجوما حادا على لاعبي الأبيض، وانتقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق، مؤكدا أنه لا يصلح لتولي المسؤولية الفنية لنادٍ بحجم الزمالك.

وقال مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن هناك لاعبين داخل صفوف الزمالك يجب عليهم إدراك قيمة النادي الذي يرتدون قميصه، مشيرًا إلى أن استمرارهم مع الفريق حتى الآن أمر يستوجب منهم بذل المزيد من الجهد وتقديم مستويات أفضل.

وأضاف باسم مرسي: لو أنا بلعب القمة كنت شلت أشرف داري وياسين مرعي على كتافي، ودخلت بيهم جون الأهلي، مع احترامي ليهم، عيب عليكم يا فراودة الزمالك.

وأوضح لاعب الزمالك السابق، أن معتمد جمال لا يناسب تدريب الفريق الأبيض، في ظل تطلعات الجماهير للمنافسة وتحقيق البطولات.

ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.

الزمالك باسم مرسي فريق الزمالك أخبار الزمالك الزمالك والأهلي

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