الليلة.. الزمالك يطير إلى رواندا استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الاثنين، العاصمة المصرية القاهرة، متجهة إلى رواندا، استعدادًا لخوض مواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقلع رحلة بعثة الزمالك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على أن تضم القائمة المسافرة 25 لاعبًا، وفقًا لما كشفه مصدر داخل النادي.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الجيش الرواندي يوم الجمعة المقبل، في بداية مشواره بهذا الدور من البطولة القارية، بعدما نجح في تجاوز عقبة إيه إس بورت، بطل جيبوتي، خلال الدور التمهيدي.

وتأتي استعدادات الزمالك للمواجهة الأفريقية عقب خسارته أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك إلى تجاوز آثار الخسارة المحلية سريعًا، والتركيز على المواجهة المرتقبة أمام الجيش الرواندي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب، وتعزز فرصه في مواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة من دوري أبطال أفريقيا.