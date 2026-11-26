يستضيف بيت الهراوي، خلف الجامع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الأحد 29 نوفمبر، حفلًا موسيقيًا لعازف العود والمؤلف الموسيقي ماريو سعيد وفرقته، في لقاء يقدم تجربة فنية تتخذ من آلة العود منطلقًا للتعبير الموسيقي والتأليف، وتستكشف إمكاناتها في صياغة أعمال تجمع بين أصالة المرجعية الموسيقية العربية ورؤى التشكيل الموسيقي المعاصر.

ويأتي ماريو سعيد من جيل عازفي العود الذين جمعوا بين التكوين الأكاديمي والممارسة الاحترافية؛ إذ تخرج في بيت العود العربي تحت إشراف الموسيقار نصير شمة، ثم انضم إلى هيئة التدريس به، ليجمع بين الأداء والتدريس والتأليف الموسيقي. ولم تتوقف تجربته عند حدود العزف، بل اتجه إلى بناء مشروعه الموسيقي الخاص بتأسيس فرقة «صول»، التي قدم معها أعماله على عدد من المسارح، إلى جانب حفلاته الفردية ومؤلفاته الخاصة.

وتتجلى ملامح تجربته في اهتمامه بالموسيقى الآلية بوصفها مساحة مستقلة للتأليف والتعبير، وهو ما تناوله خلال مشاركته في صالون دار الأوبرا الثقافي عام 2024، في مناقشة تناولت العلاقة بين الموسيقى المصاحبة للغناء والموسيقى الآلية، وامتداداتها التاريخية وسبل تطويرها. كما أصدر ألبوميه «ونس» عام 2022 و«رمادي» عام 2023، وحصل على جائزة نقولا لطيف للفنان الأكثر نشاطًا لعام 2022، واحتفى في مايو 2026 بوصول حفلاته إلى مائة حفل.

ويعكس استضافة بيت الهراوي لهذه التجربة جانبًا من رسالة صندوق التنمية الثقافية في دعم الإبداع الموسيقي، وإتاحة منصات حقيقية للفنانين لتقديم مشروعاتهم والتواصل مع الجمهور، بما يتجاوز تقديم الفعاليات إلى الإسهام في تنوع المشهد الفني واستمرار تطوره. ويأتي ذلك اتساقًا مع توجه وزارة الثقافة نحو صون عناصر الهوية الموسيقية العربية، وفتح مسارات جديدة لإعادة قراءتها وتطويرها عبر أجيال من المبدعين.