نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان ضحايا حادث السير الأليم الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربا عن بالغ أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، وما خلّفه الحادث من ألم ومعاناة لأسرهم وذويهم. ويتقدم المجلس بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وناشد المجلس جهات التحقيق المختصة سرعة الوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أهمية استخلاص الدروس من الحادث، وما سبقه من حوادث أخرى متتالية تكررت خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز السلامة على الطرق والحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

حادث الطريق الدائري بالوراق

وفي هذا الإطار، يعتزم المجلس الدعوة إلى عقد جلسات استماع يُدعى لحضورها ممثلو الجهات المختلفة ذات الصلة في الدولة، والمجتمع المدني، والخبراء والمتخصصون في مجال سلامة الطرق.

وتهدف الجلسات؛ لبحث القضية من كافة جوانبها، وتحديد طبيعة التدخلات المطلوبة والإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة سلامة الطرق ومعالجة أسباب الحوادث بصورة شاملة، بما يسهم في حماية الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، على أن تُرفع نتائج هذه الجلسات إلى الحكومة والبرلمان لاتخاذ ما يلزم بشأنها.