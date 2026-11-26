خيّم الحزن على أهالي قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية عقب ورود أنباء تفيد مصرع الشاب حمادة عطية اليماني البالغ من العمر 34 عامًا، والذي استشهد في حادث انفجار سيارة نقل المواد البترولية الذي وقع أمس على الطريق الدائري.

فيما أكد إبراهيم اليماني نجل عم حمادة أن الفقيد لم يتجاوز عمره 34 عامًا، متزوجًا وأبًا لطفلين، أكبرهما يبلغ من العمر 6 سنوات، فيما تنتظر زوجته مولودهما الثالث، حيث إنها حامل، ليترك رحيله المفاجئ أسرة صغيرة تواجه ألم الفقد في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

واضاف نجل عم الفقيد انهم حالياً في المستشفى لأخذ عينة لإجراء التحاليل اللازمة، في محاولة للوقوف على هوية بقايا الجثمان والتأكد من مطابقتها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأشار إلي أن الفقيد كان يعمل سباك في تحدي الشركات وكان عائد في سيارة العمل وعندما اندلع الحريق قفز السائق من السيارة والتي كان بداخلها الفقيد واثنين آخرين مطالباً الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

فيما تعيش الأسرة حالة من الحزن والترقب في انتظار نتائج التحاليل التي تنهي رحلة البحث عن اليقين، وسط دعوات بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.