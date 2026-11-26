حققت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية انجاز طبيا جديدا، بعدما نجحت 26 مستشفى عامًا ومركزيًا ونموذجيًا ونوعيًا في إجراء 1316 عملية جراحية وقسطرة قلبية ومناظير خلال 24 ساعة متواصلة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الجراحي السادس «Surgical Day»، في إطار جهود المديرية لتكثيف التدخلات الجراحية وتقليل قوائم الانتظار وتوفير الخدمات الطبية للمرضى في أسرع وقت.

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن اليوم الجراحي السادس يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، ووفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، بشأن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والطاقات التشغيلية بالمستشفيات.

وأوضح البيلي أن إجمالي العمليات التي تم تنفيذها شمل 1017 عملية جراحية متقدمة وكبرى ومتوسطة وذات مهارة، إلى جانب 297 عملية قسطرة قلبية ومناظير، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة وارتفاع معدلات الإنجاز داخل المستشفيات.

وقال إن اليوم الجراحي الأول انطلق بإجراء 437 عملية، قبل أن تتجاوز الأعداد 900 عملية في اليومين الثاني والثالث، وصولًا إلى أكثر من 1300 عملية في الأيام الجراحية التالية، وهو ما يعكس نجاح التجربة في رفع كفاءة الأداء وتعزيز المنافسة الإيجابية بين المستشفيات والفرق الطبية.

وفي ترتيب المستشفيات الأعلى تقييمًا خلال اليوم الجراحي السادس، حصل مستشفى أبو كبير المركزي على المركز الأول، يليه مستشفى أبو حماد المركزي في المركز الثاني، ثم مستشفى منيا القمح المركزي في المركز الثالث، ومستشفى ههيا المركزي في المركز الرابع، ومستشفى فاقوس المركزي في المركز الخامس.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير لجميع القيادات الطبية ومديري المستشفيات والأطباء وأطقم التمريض والفرق الطبية والإدارية المشاركة، مشيدًا بجهودهم وعملهم المتواصل على مدار 24 ساعة، مؤكدًا استمرار تنفيذ الأيام الجراحية بصورة دورية لدعم جهود القضاء على قوائم الانتظار وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.