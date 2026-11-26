ألقت الشرطة الألمانية مدينتي كولونيا وهايدلبرج القبض على رجلين يُشتبه في انضمامهما إلى جماعة “حركة أصحاب اليمين” - وهي تنظيم شيعي موالٍ لإيران، بحسب صحيفة "فيلت" الألمانية .

واتهم الادعاء العام الفيدرالي الألماني الرجلين بالتخطيط لشن هجوم على كنيس يهودي في كولونيا وآخر في مدينة أوروبية أخرى حيث قامت الشرطة بتفتيش عدة مساكن، بالإضافة إلى مسجد شيعي.

وتشير الصحيفة الألمانية إلى أنه جرت أيضا عمليات تفتيش -بناءً على أوامر قضائية- في 17 موقعاً موزعة على ولايات بادن-فورتمبيرج (في منطقتي راين-نيكار وبيبراخ)، وهيسن (في مدينة روسلسهايم أم ماين)، وشمال الراين-وستفاليا (في مدن بيرجيش جلادباخ، وهورت، وكيربن، وريمشايد، ومنطقة أويسكيرشن).

ولفتت التحقيقات إلى أن الجماعة قامت بجمع الأموال وتجنيد أشخاص من خارجها لتنفيذ هجمات باستخدام المتفجرات.

وقالت التحقيقات أيضا: “ويُعتقد أن الرجلين توجها -في ليلتين متتاليتين في نهاية شهر مارس 2026- نحو المواقع المستهدفة، حاملين معهما عبوات ناسفة على الأرجح. ومع ذلك، لم يُنفذ المخطط في نهاية المطاف، لأسباب لا تزال غير معروفة حتى الآن”.

وتُنسب إلى جماعة "حركة أصحاب اليمين" مسؤولية العديد من الهجمات التي تضمنت إشعال حرائق وتفجيرات في أوروبا وأمريكا الشمالية حيث بدأت سلسلة هذه الهجمات في مارس من هذا العام، بوقوع انفجار أمام كنيس يهودي في مدينة لييج البلجيكية.

من جانبها، نفت السفارة الإيرانية "بشكل قاطع" أي مزاعم حول وجود صلات لها بـ "حركة أصحاب اليمين الإسلامية".