قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مخزون الدم كان كافيًا ومتوافرًا خلال التعامل مع حادث الوراق، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر أي نداءات للتبرع بالدم.

واضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر، أن وزارة الصحة تقدر مشاعر الشعب المصري وحرصه على الوقوف سندًا للآخرين في الأزمات، لكنها تناشد المواطنين ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالحوادث من المصادر الرسمية، وعلى رأسها وزارة الصحة.

وأوضح أن الوجود الكثيف للمواطنين أمام المستشفيات، خاصة في حالات الحروق، قد يؤدي إلى تعطيل بعض التدخلات الطبية أو صعوبة تعامل الأطقم الطبية مع المصابين، مؤكدًا أن أكياس الدم كانت متوافرة ولم تكن هناك حاجة إلى إصدار نداءات للتبرع.

وفيما يتعلق بالدعم النفسي لأهالي الضحايا والمصابين، أكد المتحدث الرسمي أن مثل هذه الحوادث تتطلب تقديم الدعم النفسي، موضحًا أن المرحلة الأولى تركز على أهالي الضحايا، ثم يمتد الدعم إلى المصابين بعد استقرار حالتهم الصحية.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية توجه فرق الدعم النفسي إلى المستشفيات، بتوجيه من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، للتعامل مع أهالي الضحايا في البداية، ثم تقديم الدعم النفسي للمصابين بعد استقرار حالاتهم.