شهد حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق 76 الحربي التابع لقرية وادي الملاك بمركز التل الكبير في الإسماعيلية، تطورات إيجابية، حيث غادر 18 مصابًا المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال حالتان فقط تحت الملاحظة الطبية بمستشفى القصاصين المركزي، للاطمئنان على استقرار حالتهما الصحية.

وكان الحادث قد وقع عند وصلة البعالوة، إثر انفجار أحد إطارات السيارة الربع نقل، ما أدى إلى اختلال توازنها وانقلابها، وأسفر عن إصابة 20 شخصًا.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح، وحالات اشتباه بكسور.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الحالة الصحية للمصابين، مع تمنيات بالشفاء العاجل للحالتين المتبقيتين تحت الملاحظة الطبية.