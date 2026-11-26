التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بـ آري نعيم، مدير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، ومنير فيروزي، المدير الإقليمي ورئيس قطاع استشارات المعاملات والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمويل الشركات بإفريقيا بالمؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وحشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروعات المياه في مصر، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل هذه المشروعات.

وأكد الدكتور سويلم أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه يمثل أحد التوجهات الاستراتيجية للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، من خلال تطوير نماذج مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية للمنظومة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى قيام الوزارة بإعداد حزمة من المشروعات ذات الأولوية والقابلة للتمويل والاستثمار، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة التي تتمتع بها مؤسسة التمويل الدولية في مجال إعداد وهيكلة المشروعات وحشد استثمارات القطاع الخاص، بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

واستعرض الدكتور سويلم فرص التعاون في مجال التغذية الاصطناعية للخزانات الجوفية، والتي تمثل فرصة لتطبيق نماذج مبتكرة لمشاركة القطاع الخاص في مجال إدارة الموارد المائية، حيث تم بحث إمكانية الاستفادة من خبرات المؤسسة في إعداد نموذج الأعمال الخاص بالمشروع، وهيكلته، وإجراء الدراسات المالية والاقتصادية اللازمة، وتحديد الآليات المناسبة للشراكة مع القطاع الخاص.

كما استعرض سيادته فرص مشاركة القطاع الخاص في أعمال تأهيل وتشغيل محطات الرفع، والتي تمثل خطوة هامة نحو تطوير نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن التوسع في تطبيقها بمشروعات أخرى ضمن حزمة المشروعات ذات الأولوية التي أعدتها الوزارة.

وتناول اللقاء أيضًا فرص التعاون في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية للإنتاج الكثيف للغذاء، باعتبارها أحد المجالات الواعدة التي تحقق التكامل بين الأمن المائي واستخدام الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم بحث سبل الاستفادة من خبرات المؤسسة في إعداد المشروعات ودراسة جدواها الاقتصادية وتحديد آليات التمويل المناسبة وجذب استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.

وأكد الدكتور سويلم أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، لتحديد المشروعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، وتقييم مدى جاهزيتها للاستثمار، وإعداد خارطة طريق لتنفيذها، وتحديد نقاط اتصال من الجانبين ووضع آلية للتنسيق والمتابعة، بما يسهم في تحويل فرص التعاون والاستثمار إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع تدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة