تابع اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل وقع عند وصلة البعالوة، وأسفر عن إصابة 20 شخصًا، إثر انفجار أحد إطارات السيارة، ما أدى إلى اختلال توازنها وانقلابها.



وقع الحادث بطريق ٧٦ الحربي التابعة لقرية وادي الملاك بالتل الكبير

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح وإصابات طفيفة، إلى جانب حالات اشتباه بكسور، فيما يخضع المصابون للفحوص والأشعة الطبية اللازمة لتحديد طبيعة الإصابات والاطمئنان على حالتهم الصحية.

ووجّه محافظ الإسماعيلية بمتابعة تقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين، والاطمئنان عليهم أولًا بأول، مع متابعة تطورات حالتهم الصحية.