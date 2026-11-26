شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات، مع انتشار مكثف لأفراد الشرطة في محيط المنطقة، للعمل على تنظيم حركة المرور وتسهيل انتقال المواطنين، ومنع حدوث أي تكدسات مرورية.

وقال مراسل إكسترا نيوز، كريم صبري، إن هناك سيولة مرورية على الطريق الدائري بالوراق، مع تواجد وانتشار أفراد الشرطة لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، والعمل على تنظيم الحركة المرورية وضمان انتظام سير المركبات بالمنطقة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الحالة المرورية بالطريق الدائري، وتيسير حركة المواطنين، خاصة في أعقاب حادث الحريق الذي شهدته المنطقة.